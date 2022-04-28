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    • Yaşam
    • 28.04.2022 21:46
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    • 28.04.2022 21:57
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    Korku dolu anlar! Evlenme teklifini geri çevrince silahla rehin alındı

    İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Küçükçekmece'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği şahıs tarafından silahla rehin alındı. Silahın tutukluk yapması sonucu kadın kurtulurken, polis ekipleri ise şahsı etkisiz hale getirdi.

    Evlenme teklifini geri çevrince rehin alındı

    Küçükçekmece'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği şahıs tarafından silahla rehin alındı.

    Olay, 25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi.

    EVLENME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRİNCE REHİN ALINDI
    Edinilen bilgiye göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay E.'ye (48), eski erkek arkadaşı olan Hayri K. (48) evlenme teklifinde bulundu.

    Evlenme teklifi geri çevrilen adam, hastane bahçesinde buluştuğu Günay E.'yi yanında getirdiği silahla rehin aldı.

    GÖZALTINA ALINAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı silahını bırakması için uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyen Hayri K., tetiği çekmeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

        Gözaltına alınan Hayri K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



        "EVLENMEYE ZORLADI, KABUL ETMEYİNCE RAHATSIZ ETTİ"
        Polis ekiplerince kurtarılan Günay E. ise ifadesinde, Hayri K. ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediğini söyledi. Günay E., şahsın kendisini evlenmeye zorladığını, sürekli rahatsız ettiğini, şikayet üzerine uzaklaştırma kararının verildiğini anlattı.

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