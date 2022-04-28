Korku dolu anlar! Evlenme teklifini geri çevrince silahla rehin alındı

GÖZALTINA ALINAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı silahını bırakması için uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyen Hayri K., tetiği çekmeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi.