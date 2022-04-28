Korku dolu anlar! Evlenme teklifini geri çevrince silahla rehin alındı

Küçükçekmece'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği şahıs tarafından silahla rehin alındı.
Olay, 25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi.
EVLENME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRİNCE REHİN ALINDI
Edinilen bilgiye göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay E.'ye (48), eski erkek arkadaşı olan Hayri K. (48) evlenme teklifinde bulundu.
Evlenme teklifi geri çevrilen adam, hastane bahçesinde buluştuğu Günay E.'yi yanında getirdiği silahla rehin aldı.
GÖZALTINA ALINAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı silahını bırakması için uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyen Hayri K., tetiği çekmeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi.