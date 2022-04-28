Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.04.2022 00:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2022 00:43
    ABONE OL

    Brüksel Havaalanı'ndan Türk Hava Yolları'na Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü

    Brüksel Havaalanı şirketi, Türk Hava Yollarına (THY) Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü verdi. Brüksel Havaalanı'ndan yapılan açıklamada, "Arkadaşları ve aileleri yeniden bir araya getirmek, karantina ve seyahat yasaklarından sonra hiç olmadığı kadar önemliydi." denildi.

    THY’ye bir ödül daha

    Brüksel Havaalanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Brüksel Havalimanı Havacılık Ödülleri sahiplerini buldu.

    2021'de dakiklik ve performans, ağ geliştirme, güvenlik ve çevre alanlarında üstün başarı gösteren havayollarına 12 ödül verildi.

    TÜRK HAVA YOLLARINA ÖDÜL
    Türk Hava Yolları, Belçika Türk toplumuna hizmet etmek için yoğun bir uçuş programı yürütürken, Antalya'ya ve bu yıl Ankara'ya yeni uçuşlar başlatmasıyla, Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü.

    Açıklamada, "Arkadaşları ve aileleri yeniden bir araya getirmek, karantina ve seyahat yasaklarından sonra hiç olmadığı kadar önemliydi." denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama sesleri
    Haberler Yaşam Brüksel Havaalanı'ndan Türk Hava Yolları'na Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü
        SON DAKİKA