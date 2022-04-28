Brüksel Havaalanı'ndan Türk Hava Yolları'na Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü

Brüksel Havaalanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Brüksel Havalimanı Havacılık Ödülleri sahiplerini buldu.

2021'de dakiklik ve performans, ağ geliştirme, güvenlik ve çevre alanlarında üstün başarı gösteren havayollarına 12 ödül verildi.

TÜRK HAVA YOLLARINA ÖDÜL

Türk Hava Yolları, Belçika Türk toplumuna hizmet etmek için yoğun bir uçuş programı yürütürken, Antalya'ya ve bu yıl Ankara'ya yeni uçuşlar başlatmasıyla, Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada, "Arkadaşları ve aileleri yeniden bir araya getirmek, karantina ve seyahat yasaklarından sonra hiç olmadığı kadar önemliydi." denildi.