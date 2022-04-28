Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.04.2022 15:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2022 15:02
    ABONE OL

    Polis ve savcıyım yalanıyla 678 bin lirasını kaptırdı

    Muğla’nın Milas ilçesinde bir şahsa kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra, yaklaşık 678 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheliler, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

    Polis ve savcıyım yalanıyla 678 bin lirasını kaptırdı

    Edinilen bilgiye göre, Milas'ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, telefonla arayıp kendilerini "polis-savcı" olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığını iddia etti. Vatandaş, yaklaşık 1 ay süren telefon görüşmesi sonucunda farklı tarihlerde 3 farklı banka hesabı üzerinden dolandırıcılara 678 bin lira para yatırdı. Son para yatırma işleminin ardından dolandırıldığını fark eden vatandaş polise başvurdu.

    Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan mağdur vatandaşın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, 3 ay teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde olayla ilgili 4 şüpheli tespit edildi.

    İstanbul, Kırklareli ve Kırıkkale illerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan ve Milas Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Derece yaptılar ödülü kazandılar
    Haberler Yaşam Polis ve savcıyım yalanıyla 678 bin lirasını kaptırdı
        SON DAKİKA