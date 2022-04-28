Polis ve savcıyım yalanıyla 678 bin lirasını kaptırdı

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, telefonla arayıp kendilerini "polis-savcı" olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığını iddia etti. Vatandaş, yaklaşık 1 ay süren telefon görüşmesi sonucunda farklı tarihlerde 3 farklı banka hesabı üzerinden dolandırıcılara 678 bin lira para yatırdı. Son para yatırma işleminin ardından dolandırıldığını fark eden vatandaş polise başvurdu.