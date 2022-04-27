Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, Kadir Gecesi'nde İslam ile müşerref oldu





KADİR GECESİ'NDE İSLAMLA MÜŞERREF OLDU

Eskişehir'de bir güzellik salonu sahibi olan Özkan, "Babam 4 yıldır Eskişehir'de yaşıyor. Hastanede tedavi görürken Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun için nelerin gerektiğini sordu. Bugün, Kadir Gecesi'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu." diye konuştu.