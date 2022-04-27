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    • Yaşam
    • 27.04.2022 19:59
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    • 27.04.2022 20:11
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    Eskişehir'de tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, Kadir Gecesi'nde İslam ile müşerref oldu

    Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek, Müslüman oldu. Kadir Gecesi'nde İslam ile müşerref olan Parkhomenko, "Kadir" ismini aldı.

    Ukraynalı Parkhomenko, İslam ile müşerref oldu

    Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Parkhomenko'nun yakınları bu isteği İl Müftülüğüne iletti.

    İl Müftüsü Bekir Gerek öncülüğünde Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ihtida merasimde Parkhomenko, kelimeişehadet getirerek, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman oldu.



    Müftü Gerek, "Kadir" adını alan Parkhomenko'ya Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesi takdim etti.

    İhtida merasimi sonrası konuşan Parkhomenko'nun kızı Viktoriya Özkan, kendisinin de 10 yıl önce Müslüman olduğunu söyledi.



    KADİR GECESİ'NDE İSLAMLA MÜŞERREF OLDU
    Eskişehir'de bir güzellik salonu sahibi olan Özkan, "Babam 4 yıldır Eskişehir'de yaşıyor. Hastanede tedavi görürken Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun için nelerin gerektiğini sordu. Bugün, Kadir Gecesi'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu." diye konuştu.
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