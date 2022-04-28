İtalya’dan Türkiye’ye uzanan vurgun zinciri!

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

MASAK, Türkiye'de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd. Şti'nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil'in hesaplarına 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.'ye ise 960 bin euro aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı. İhsan N. ifadesinde, Mart 2017'de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.