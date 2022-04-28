İtalya’dan Türkiye’ye uzanan vurgun zinciri!

Milyonlarca euro'luk vurgun, 3-5 Nisan 2017'de İtalya Posta Teşkilatı'nda (Poste Italiane) yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek izinsiz para transferleri gerçekleştiği ve birçok ülkeye para çıkışı olduğu tespit edildi.
Toplam 5 milyon 90 bin euro (yaklaşık 78 milyon lira) izinsiz para çıkışı yapılan teşkilattaki skandal, yetkili birimlere aktarılınca paranın izinin Türkiye'ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamların durumu Türk yetkililere iletmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren MASAK ve Siber Suçlar, şüpheli hesapları incelemeye aldı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
MASAK, Türkiye'de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd. Şti'nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Tekstil'in hesaplarına 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.'ye ise 960 bin euro aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı. İhsan N. ifadesinde, Mart 2017'de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini, onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.