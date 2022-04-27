Kar payı vaadiyle 80 milyon lira dolandırdı! Süperstar Alev: Kimseyi dolandırmadım haber çıkınca sayı arttı

DEVELERİNE EL KOYULDU

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alev Yücel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Süperstar' lakaplı Yücel'in banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Yücel'in suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu.

'KİMSEYİ DOLANDIRMADIM'

Öte yandan Alev Yücel'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yücel, dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Kış mevsiminde elden para toplayarak villa kiralıyorum. Turizm sezonunda villaları yüksek fiyatla kira veriyorum. Hem bu şekilde kar ediyorum hem de para topladığım kişilere kar payı veriyorum. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı. Yoksa bir sıkıntı yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi dolandırmadım" dedi.