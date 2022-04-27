Esenyurt'ta lüks sitede gerginlik bitmiyor! Bu kez de silahlı kavga çıktı! İsyan ettiler

Esenyurt'ta, site sakinleri ile sitenin yöneticileri arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga kameralara yansırken, daha önceden de iki taraf arasında gerginlik yaşanmıştı.



Olay, dün öğle saatlerinde Akevler Mahallesinde bulunan lüks sitede yaşandı. Yaklaşan site yönetimi seçimleri ile ilgili konuşmak için bir site sakini arkadaşı ile yönetim binasına geldi. Yöneticiler ile site sakini arasında tartışma başladı. İki tarafın da birbirine sesini yükseltmesi üzerine kavga çıktı.