Esenyurt'ta lüks sitede gerginlik bitmiyor! Bu kez de silahlı kavga çıktı! İsyan ettiler

Esenyurt'ta, site sakinleri ile sitenin yöneticileri arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga kameralara yansırken, daha önceden de iki taraf arasında gerginlik yaşanmıştı.
Olay, dün öğle saatlerinde Akevler Mahallesinde bulunan lüks sitede yaşandı. Yaklaşan site yönetimi seçimleri ile ilgili konuşmak için bir site sakini arkadaşı ile yönetim binasına geldi. Yöneticiler ile site sakini arasında tartışma başladı. İki tarafın da birbirine sesini yükseltmesi üzerine kavga çıktı.
Site sakininin arkadaşı belinden çıkardığı tabanca ile bir anda ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, silahlı kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Silahlı kişinin ateş ettiği ve polis otosuna götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı site, daha önce sakinlerinin, yönetimi şikayet edip, protesto etmesi ile de gündeme gelmişti.