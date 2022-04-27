Akdeniz Üniversitesi'nden cinsel ilişki karşılığı kadro skandalında yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı! Kaset skandalı büyüyor

FETÖ'nün, Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) yapılanmak için dönemin rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin 2014 yılında genç bir kadınla görüşmesini kayda aldığı, 280 kişilik profesör ve doçent kadrosuna kendi adamlarını yerleştirdiği iddia edildi. 2015 yılında görüntülerin internet ortamına düşmesiyle ortaya çıkan olay sonrasında Yüksek Öğretim Kurumu'nca (YÖK) disiplin soruşturması başlatıldı.
4 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI
15 Aralık 2015 sabahı düzenlenen operasyonda, görüntülerde yer alan ve memur kadrosuna atanan kadın S.A. ile buluşmaya lojmanında aracılık yapan AÜ Döner Sermaye İşletmesi kadın müdürü H.D., AÜ Personel Daire Başkanı H.G. ve Ziraat Fakültesi Budama Bölümü'nde görevli S.D., görevleri başında gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından 'örgüt kurmak, örgüte üye olmak, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri izinsiz alıp yaymak' suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı. 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme sürerken, YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında eski rektör ile birlikte 4 sanık memuriyet görevlerinden ihraç edildi. YÖK Disiplin Kurulu'nun kararı, Danıştay'da onandıktan sonra ceza soruşturması için Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
MEMURİYETE GERİ DÖNDÜ
Bu süreçte H.G., memuriyetten atılma işlemine karşı Antalya İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kaybetti. Ancak istinaf mahkemesi ve Danıştay'a yapılan itirazlarla memuriyete geri döndü, gerekçe olarak yargılamanın devam etmesi gösterildi. Memuriyete geri döndükten sonra bir süre konservatuarda görev alan H.G., son olarak ilahiyat fakültesi bünyesinde göreve başladı.
Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava sürerken, aynı olayla ilgili eski rektör hakkında Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan rüşvet davasıyla bu dosya birleştirildi. Birleştirilen dosya kapsamındaki dava, 2021 yılı itibarıyla Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.
Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki mart ayında görülen 4'üncü duruşmada savcı sanıklarla ilgili mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, H.G.'in diğer sanıklar S.A. ile İsrafil Kurtcephe arasında kadro karşılığı ilişki pazarlığının görüşme ve buluşmalarının gizli kayıtlarının çekilmesi ve görüntülerin yayılmasını sağladığı ve tüm dosya içeriğinden sanığın özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.