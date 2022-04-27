Akdeniz Üniversitesi'nden cinsel ilişki karşılığı kadro skandalında yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı! Kaset skandalı büyüyor

4 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

15 Aralık 2015 sabahı düzenlenen operasyonda, görüntülerde yer alan ve memur kadrosuna atanan kadın S.A. ile buluşmaya lojmanında aracılık yapan AÜ Döner Sermaye İşletmesi kadın müdürü H.D., AÜ Personel Daire Başkanı H.G. ve Ziraat Fakültesi Budama Bölümü'nde görevli S.D., görevleri başında gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından 'örgüt kurmak, örgüte üye olmak, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri izinsiz alıp yaymak' suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı. 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme sürerken, YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında eski rektör ile birlikte 4 sanık memuriyet görevlerinden ihraç edildi. YÖK Disiplin Kurulu'nun kararı, Danıştay'da onandıktan sonra ceza soruşturması için Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MEMURİYETE GERİ DÖNDÜ

Bu süreçte H.G., memuriyetten atılma işlemine karşı Antalya İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kaybetti. Ancak istinaf mahkemesi ve Danıştay'a yapılan itirazlarla memuriyete geri döndü, gerekçe olarak yargılamanın devam etmesi gösterildi. Memuriyete geri döndükten sonra bir süre konservatuarda görev alan H.G., son olarak ilahiyat fakültesi bünyesinde göreve başladı.