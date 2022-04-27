Her 25 bin bebekten birinde görülen 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya geldi! Annesi dili ve çenesinden ameliyat olmasını istiyor

Tuna Mahallesi'nde yaşayan Kalpaklı ailesinin çocukları Asım, yüz kasları, yanakları ve çene kemiklerinin yeterince gelişmemesine neden olan `Goldenhar Sendromu´ ile dünyaya geldi.
Yutkunamayan küçük Asım, günde 25-30 kez aspire ediliyor. Aysel Kalpaklı, oğlunun balgamını hortumla çıkarıyor, beslenmesini de hortumlarla yapıyor. Tekstil fabrikasında çalışan Şenol Kalpaklı (36) evin ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, Asım'ın tedavi masrafları için aileye yakınları yardımcı oluyor.
"KULAKLARI; ÇENESİ YOK, DİLİ DAMAĞINA YAPIŞIK"
Çocuğunun 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya geldiğini söyleyen Aysel Kalpaklı, "Çoğumun kulakları yok, çenesi de bulunmuyor. Dili de damağına yapışık halde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.