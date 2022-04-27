Her 25 bin bebekten birinde görülen 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya geldi! Annesi dili ve çenesinden ameliyat olmasını istiyor

Çocuğum sağlığına kavuşması için çok mücadele ediyoruz, artık bebeğim ve ben ile ailem çok yıprandı. Şu ameliyatını olsun başka bir şey istemiyorum. Hortumu ağzına soktuğumda ben çok acı çekiyorum. Sadece çocuğum ameliyat olsun, şu hortumlardan kurtulsun, yalvarıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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