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    • Haberler
    • 27.04.2022 20:52
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    • 27.04.2022 20:52
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    Bin aydan hayırlı gece: Kadir gecesi ne zaman başlar? İbadetler için en uygun zaman nedir? Kadir gecesi ne zaman uyumak gerekir, saat kaçta?

    Kadir Gecesi, Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı gecedir. Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi için Müslümanlar hazırlık içinde. Kadir Gecesi Kur'an-ı öğrenme ve Rasûlüllah'ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul edilir. Peki, Kadir gecesinde ne zaman uyunur, saat kaçta? Kadir gecesi ibadetleri için en uygun saat ne zaman? Kadir gecesi yapılması gerekenler neler? İşte tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Kadir gecesi ne zaman uyumak gerekir, saat kaçta?

    Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba yani bugün idrak edilecek. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alan önemli bir aydır. Bu önemli günce bazı sorular merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir gecesinde ne zaman uyunur, saat kaçta? Kadir gecesi ibadetleri için en uygun saat ne zaman? Kadir gecesi yapılması gerekenler neler? İşte tüm bilgiler!

    Kadir Gecesinde Ne Zaman Uyunur?

    Bu gecede mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir. Bütün bir gece uyanık bulunmak herkes için mümkün olmayabilir. Bu sebeple Allah Rasûlü'nün sünnetine uyarak son yedi gecede biraz daha az uyuyarak ibadetleri artırmak, gecenin başından ve sonundan muayyen bir kısmı nâfile ibâdetlere ayırmak isâbetli bir davranış olur.

    Kadir Gecesi İbadetleri İçin En Uygun Saat Nedir?

    Kur'an'da belirtildiği üzere Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Fakat hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

        Zirr b. Hubeyş konu hakkında şöyle konuşmuştur: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).

        Yine Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette ise Hz. Peygamber "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuştur.

        Böylece Ramazan ayının 27. gecesini ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gecedir.
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