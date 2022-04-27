Bin aydan hayırlı gece: Kadir gecesi ne zaman başlar? İbadetler için en uygun zaman nedir? Kadir gecesi ne zaman uyumak gerekir, saat kaçta?

Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba yani bugün idrak edilecek. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alan önemli bir aydır. Bu önemli günce bazı sorular merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir gecesinde ne zaman uyunur, saat kaçta? Kadir gecesi ibadetleri için en uygun saat ne zaman? Kadir gecesi yapılması gerekenler neler? İşte tüm bilgiler!
Kadir Gecesinde Ne Zaman Uyunur?
Bu gecede mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir. Bütün bir gece uyanık bulunmak herkes için mümkün olmayabilir. Bu sebeple Allah Rasûlü'nün sünnetine uyarak son yedi gecede biraz daha az uyuyarak ibadetleri artırmak, gecenin başından ve sonundan muayyen bir kısmı nâfile ibâdetlere ayırmak isâbetli bir davranış olur.
Kadir Gecesi İbadetleri İçin En Uygun Saat Nedir?
Kur'an'da belirtildiği üzere Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Fakat hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.