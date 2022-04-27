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    Hasta oğluna böbreğini vermek istedi kanser olduğunu öğrendi

    Mustafa Gül böbrek yetmezliğine yakalandı. Organ nakli şarttı. Kontroller sırasında annesi Mahide Gül’ün kanser olduğu anlaşıldı. Genç adam, eşinden yapılan nakille hayata sarıldı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yüzleri güldü

    Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, başarılı organ nakilleriyle tanındı. 2019'da lösemiye yakalandı. Geçen yıl yapılan nakille hastalığı atlattı. Görevinin başına dönerek hastalarına şifa dağıttı. Mustafa Gül de o isimler arasındaydı... 36 yaşındaki Mustafa Gül, 2004'te böbrek yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için böbrek nakli olması şarttı. Annesiyle dokuları uyumlu çıktı. Ancak yapılan kontrollerde, anne Mahide Gül'ün meme kanseri olduğu anlaşıldı! Bunun üzerine vakit kaybetmek istemeyen uzmanlar, genç adamı eşi Bilge Gül'den alınan böbrekle hayata bağladı. Anne Mahide Gül, ameliyat masasına yattı. Memesindeki kitle alındı. Hızla iyileşmeye başladı.



    KALP ARANIYOR
    Ankara'da yaşayan Ali Göktuğ Ozduman (4), kalp yetmezliği hastalığına yakalandı. 2 yıl önce organ nakli sırasına alındı. Ancak hala uygun kalp hala bulunamadı. Anne Tuğçe Özduman, yardım çağrısı yaptı: Her an kalbinin durma riski var. 2 senedir nakil sırasındayız. Geceleri organ bulunup bizi ararlar diye uyuyamıyoruz. Lütfen organlar toprak olmasın. Bir başkasına hayat versin.



    İLGİNÇ HAVADİS
    Antalya'da çekilen görüntü kafaları karıştırdı. 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'na nisan ayının son günlerinde kar yağdı! Yayla, 2.5 metrelik kar örtüsünün altında kaldı. yayladaki caminin yalnızca minaresinin ucunun görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaşpazarı Yaylası'nda hava durumu böyleyken Konyaaltı Plajı'nda vatandaşlar denizin tadını çıkardı.



        SONGÜL KARLI ÇIKMADI
        İstanbul'da şarkıcı Songül Karlı, boşandığı eşi Metin Yüncü'yü kendisini dolandırdığını iddia ederek mahkemeye verdi. "Bana Konya MİT başkanı ile birlikte çalıştığını söyledi. Arsalarımı, beni kandırarak sattırdı. Küçük yaştan beri sanatçı olarak yaptığım birikimlerimi elimden aldı" dedi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl hapis istemiyle yargılanan Yüncü, "Arsayı ekonomik sıkıntıları olduğu için sattık. Satış için vekaletname verildiğini biliyordu" diyerek dolandırıcı olmadığını söyledi. Duruşma ertelendi.



        'REZİL'DANS!
        Konya Selçuklu'da iddiaya göre Murat Demirci, nişanlısı S.D ve arkadaşı T.D, bir rezidansa kapattıkları D.A'ya işkence yaptı. Zanlılar, genç kıza sigara ve bıçakla yaptıkları işkenceyi telefona kaydettikleri iddiasını da kabul etmediklerini anlattı. Ancak hakim, daha önceki suçları da ortaya çıkan üç zanlıyı da tutukladı. Soruşturma savcısı, M.K. (25) adlı kadına da işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklanan zanlılar hakkında 6 ayrı suçtan 37'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.



        63 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 63 milyon 879 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 948'er lira, 4 bilenler 567'şer lira, 3 bilenler 34'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



            ŞÜPHEYE DÜŞTÜ
            Beta lakaplı rap'çi Berk Bayındır, rezidanstan düşüp can verdi. Sevgilisi Simla E. "Balkondan sarkarken gördüm" dedi. Ardından sosyal medyadan imalı bir mesaj verdi: Canımdan can koptu... Kötü iddiaları umursayacak kadar bile halim yok.



            ŞAHANEL YATIRIM
            Fransız moda devi Chanel, 2019'da Bodrum'daki bir otelde butik açtı. 200 metrekarelik mağaza, yerli ve yabancı turistle doldu taştı. Marka pandemiye rağmen 2021'de 18 milyon Euro ciro yaptı. Bu nedenle 2022 sezonunda da Bodrum'da hizmet vereceğini açıkladı.



            'İYİ'ADE
            Adana'da şoför Erdinç Kaya, asgari ücretle işe girdi. Hesabına yanlışlıkla 1 milyon TL yatırılınca bankaya gitti. Parayı sahibine iade etti.



                ACI HABER 3 ŞEHİT
                Zap, Metina ve Avaşin- Basyan'daki terör koridorunun temizlenerek güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, dün PKK'lılar saldırı düzenledi. Yapılan roketatarlı saldırda piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz, İs.Söz. Er Yunus Kalkan, Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit oldu.



                O TERÖRIST YAKALANDI
                İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına el yapımı patlayıcı bırakan B.Y. (27) polisin başarılı operasyonuyla yakalandı. Binlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu tespit edilen kadının PKK'nın uyuyan hücresinden olduğu, yakalanmamak için de olaydan sonra 3 kez kıyafet değiştirdiği ortaya çıktı.

                AĞIR HAYAT
                İstanbul'da Nesrin Tamer fil hastalığına yakalandı. 260 kiloya ulaştı. Yardım çağrısı yaptı.

                VAKA SAYISI 2 BİN 511
                Türkiye'de dün 132 bin 633 testte 2 bin 511 vaka tespit edildi. 14 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 425 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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                Haberler Yaşam Hasta oğluna böbreğini vermek istedi kanser olduğunu öğrendi
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