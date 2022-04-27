Hasta oğluna böbreğini vermek istedi kanser olduğunu öğrendi

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, başarılı organ nakilleriyle tanındı. 2019'da lösemiye yakalandı. Geçen yıl yapılan nakille hastalığı atlattı. Görevinin başına dönerek hastalarına şifa dağıttı. Mustafa Gül de o isimler arasındaydı... 36 yaşındaki Mustafa Gül, 2004'te böbrek yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için böbrek nakli olması şarttı. Annesiyle dokuları uyumlu çıktı. Ancak yapılan kontrollerde, anne Mahide Gül'ün meme kanseri olduğu anlaşıldı! Bunun üzerine vakit kaybetmek istemeyen uzmanlar, genç adamı eşi Bilge Gül'den alınan böbrekle hayata bağladı. Anne Mahide Gül, ameliyat masasına yattı. Memesindeki kitle alındı. Hızla iyileşmeye başladı.
KALP ARANIYOR
Ankara'da yaşayan Ali Göktuğ Ozduman (4), kalp yetmezliği hastalığına yakalandı. 2 yıl önce organ nakli sırasına alındı. Ancak hala uygun kalp hala bulunamadı. Anne Tuğçe Özduman, yardım çağrısı yaptı: Her an kalbinin durma riski var. 2 senedir nakil sırasındayız. Geceleri organ bulunup bizi ararlar diye uyuyamıyoruz. Lütfen organlar toprak olmasın. Bir başkasına hayat versin.
İLGİNÇ HAVADİS
Antalya'da çekilen görüntü kafaları karıştırdı. 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylası'na nisan ayının son günlerinde kar yağdı! Yayla, 2.5 metrelik kar örtüsünün altında kaldı. yayladaki caminin yalnızca minaresinin ucunun görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaşpazarı Yaylası'nda hava durumu böyleyken Konyaaltı Plajı'nda vatandaşlar denizin tadını çıkardı.