Hasta oğluna böbreğini vermek istedi kanser olduğunu öğrendi





'REZİL'DANS!

Konya Selçuklu'da iddiaya göre Murat Demirci, nişanlısı S.D ve arkadaşı T.D, bir rezidansa kapattıkları D.A'ya işkence yaptı. Zanlılar, genç kıza sigara ve bıçakla yaptıkları işkenceyi telefona kaydettikleri iddiasını da kabul etmediklerini anlattı. Ancak hakim, daha önceki suçları da ortaya çıkan üç zanlıyı da tutukladı. Soruşturma savcısı, M.K. (25) adlı kadına da işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklanan zanlılar hakkında 6 ayrı suçtan 37'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.