Sakarya'da kardeşini pompalı tüfekle öldürmüştü! 5 yabancı ile birlikte Bolu'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.