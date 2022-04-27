Bursa'da eğitim uçağı yere çakılarak Pilot Furkan Otkum ile öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetti

Türkiye'nin yüreğini yakan kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Korkunç olay pazartesi günü öğle saatlerinde yaşandı. Bursa'daki Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak, arızalandı. Bir mahalleye çakıldı! İnfilak eden uçaktaki pilot Furkan Otkum ile öğrencisi Murat Avşar kurtarılamadı. Pilot Furkan Otkum'un cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Genç pilotun, Ramazan Bayramı'ndan sonra kız arkadaşı ile nişan yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
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Dayı Ahmet Polat, "Furkan bu işin biçilmiş kaftanıydı; çok uzun saatler uçmuş, bu şirketin mesailerine maruz kalmış bir pilottu. Şirketin envanterindeki uçakların kaç model olduğuna bakılsın. Bunu yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum. Bizim canımız gitti ama başka canlar gitmesin" diyerek ağladı. Pilot Oktum, dün İstanbul'da sonsuzluğa uğurlandı.
SANİYELERLE KURTULDU
Uçak kazasından saniyelerle kurtulan Ömer Taşdemir yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: Ambulans çağırırken patlama oldu. Bir pilot hareketsizdi ama diğer kişi hafif kıpırdıyordu. Ateş bir anda harlayınca kimse bir şey yapamadı.