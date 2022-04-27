Bursa'da eğitim uçağı yere çakılarak Pilot Furkan Otkum ile öğrencisi Murat Avşar hayatını kaybetti

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Dayı Ahmet Polat, "Furkan bu işin biçilmiş kaftanıydı; çok uzun saatler uçmuş, bu şirketin mesailerine maruz kalmış bir pilottu. Şirketin envanterindeki uçakların kaç model olduğuna bakılsın. Bunu yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum. Bizim canımız gitti ama başka canlar gitmesin" diyerek ağladı. Pilot Oktum, dün İstanbul'da sonsuzluğa uğurlandı.