Aleyna Ağgül'ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın müebbet hapis cezasına çarptırıldı





İKİNCİ DURUŞMADA 'İYİ HAL İNDİRİMİ' YAPILMAMASI İSTENDİ

Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022'de hakim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan'a ertelendi. Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, 15 Nisan'da 2'nci kez hakim karşısına çıkarıldı. Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erzincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.