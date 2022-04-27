'Bursa Millet Bahçesi' yazısındaki M harfini çaldı! 7 yıl hapisle yargılanıyor

Olay, 21 Aralık 2021'de merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Stadyum Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi'nin giriş kapısının tabelasında yazan 'Bursa Millet Bahçesi' yazısının 'M' harfinin çalındığını gören belediye ekipleri durumu polise bildirdi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, şüphelinin iki ayrı suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi.
Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı 'M' harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.