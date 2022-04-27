Tecavüzcü koca karısına dehşeti yaşattı! Ormanda kabus! Kan donduran olay

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yaşayan iki çocuk annesi İ.K. (41), eşi İ.M.K'den (51) sürekli baskı ve şiddet gördüğü için geçtiğimiz yıl uzaklaştırma kararı alarak, sığınma evine yerleşti. Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçerek eşiyle barışan İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte Çan'da tuttuğu bir dairede yaşamaya başladı.

KAPIYI KİLİTLEDİ

İddiaya göre; genç kadının yaşadığı korkunç olay, önceki gün çalıştığı işyerinden evine gitmek üzere ayrıldığı sırada başladı. İ.K, dışarıda bekleyen eşi İ.M.K'yi karşısında görünce sorun çıkmasını istemediği için birlikte eve doğru yürümeye başladı. Eşi İ.M.K. ile eve giren İ.K, yatak odasına girdiği sırada eşi de arkasından gelip kapıyı kilitledi. İ.K'nin saçlarından tutarak yumruklamaya başlayan İ.M.K. eşinin yalvarışlarına aldırmadan ağzını kapatarak cinsel istismarda bulundu.