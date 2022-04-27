Tecavüzcü koca karısına dehşeti yaşattı! Ormanda kabus! Kan donduran olay
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde İ.M.K. isimli şahıs bir süredir ayrı yaşadığı eşine evde cinsel istismarda bulundu. Ardından talihsiz kadını ormana götürerek öldürmekle tehdit etti. Eşinin elinden kurtulmayı başaran kadın jandarmaya giderek şikayette bulundu. Olay sonrası polis ekipleri İ.M.K.'yı gözaltına aldı. İşte kan donduran olayın detayları...
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yaşayan iki çocuk annesi İ.K. (41), eşi İ.M.K'den (51) sürekli baskı ve şiddet gördüğü için geçtiğimiz yıl uzaklaştırma kararı alarak, sığınma evine yerleşti. Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçerek eşiyle barışan İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte Çan'da tuttuğu bir dairede yaşamaya başladı.
KAPIYI KİLİTLEDİ
İddiaya göre; genç kadının yaşadığı korkunç olay, önceki gün çalıştığı işyerinden evine gitmek üzere ayrıldığı sırada başladı. İ.K, dışarıda bekleyen eşi İ.M.K'yi karşısında görünce sorun çıkmasını istemediği için birlikte eve doğru yürümeye başladı. Eşi İ.M.K. ile eve giren İ.K, yatak odasına girdiği sırada eşi de arkasından gelip kapıyı kilitledi. İ.K'nin saçlarından tutarak yumruklamaya başlayan İ.M.K. eşinin yalvarışlarına aldırmadan ağzını kapatarak cinsel istismarda bulundu.
"ZEHİRLİ ŞIRINGAYI SAPLARIM"
Bu sırada da İ.K'ye vurmaya devam eden İ.M.K. daha sonra eşinin eşyalarını bir valize koydu ve "Senin ölümün benim elimden olacak. Evden gidiyoruz" diyerek eşini kapıdan çıkarmaya çalıştı. Direnen kadını dövmeye devam eden İ.M.K. "Yanımda zehirli bir şırınga var. Benimle geleceksin. Gelmezsen bu şırıngayı sana saplarım ve anında ölürsün" tehididiyle zorla arabaya bindirdi.
BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
İki çocuğunun annesini araçtan çıkartan İ.M.K. yere yatırdığı İ.K'yi bayıltana kadar dövdü. Kadını üzerine su döküp ayıltan İ.M.K. dövmekten yorgun düşünce bir ağacın altında dinlenmek için oturdu. İM.K'nin oturduğu yerde uyuyakaldığını gören acılı kadın sessizce yanından kaçtı.
"ACILARINA SON VERECEĞİM"
Çanakkale istikametine doğru yola çıkan İ.M.K, araçta da şiddete devam etti. "Artık senin acılarına son vereceğim" diyen İ.M.K. Karakadı Köyü yakınlarında aracın kapısını açarak eşini araçtan itmeye çalıştı. İ.M.K. yaşanan arbede sırasında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı.
ÇOBANDAN YARDIM İSTEDİ
Saatlerce ormanda yürüyen İ.K, sabaha karşı yolda rastladığı çobanın telefonunu kullanarak Jandarma'dan yardım istedi. Jandarmalar gelene kadar eşinin kendisini bulmaması için çalıların arasında saklanan çaresiz kadın, Jandarmayı görünce saklandığı yerden çıkıp onlara sığındı.