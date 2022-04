Anneler günü için alınabilecek teknolojik hediyeler

Minicik bir bebeğin dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren hayatı boyunca koruyucu melek gibi hep yanı başında duran anneler... Bir bebeği doğurmak ve onu hayata hazırlamak zor olduğu kadar kutsal ve yüce. Uyuyacağı, yemek yiyeceği, sosyalleşeceği, güzel bir film izleyebileceği veya iyi bir kitabı keyifle okuyabileceği pek çok zamanı size ayıran ve bundan büyük bir mutluluk duyan annenize bu yıl Anneler Günü'nde nasıl teşekkür edeceğinizi düşündünüz mü? Anneler Günü için hediye önerileri arıyorsanız bizim harika fikirlerimiz var!

Annenizin size ayırdığı, sevgi dolu her an için onun bugününü kolaylaştırıp renklendirmeye ne dersiniz? Sınırları kaldıran, dünyayı parmak uçlarına taşıyan en şık ve kullanışlı teknoloji ürünleriyle siz de bu yıl annenizi mutlu edebilirsiniz. "Anneler Günü'nde ne alınır?" sorusuna birbirinden güzel seçeneklerle cevap vereceğimiz hediye önerilerimize birlikte göz atalım.

ANNENİZE HER AN YANINDA TAŞIYABİLECEĞİ DEV BİR KÜTÜPHANE ARMAĞAN EDİN

Kitapların büyülü ve uçsuz bucaksız dünyasını, teknolojinin sınır tanımazlığıyla bir araya getiren KOBO E-Kitap Okuma Cihazları ile henüz tanışmadıysanız bu fikri siz de en az anneniz kadar seveceksiniz. Kitaplığınızdaki tüm kitapları ve çok daha fazlasını gittiğiniz her yere taşıyabilen KOBO E-Kitap Okuyucu modelleri; kitap kurtlarına otobüste, vapurda, sıcacık yaz tatillerinde, kamp akşamlarında diledikleri kitabı doya doya okuma imkânı veriyor. Pratik ebatları ve hafifliği sayesinde çanta veya bavulda yer kaplamıyor, ağırlık oluşturmuyor. Binlerce kitabı saklayabilen güçlü hafızası ve uykudan önce bile keyifle kitap okumanıza izin veren ışık ayarlarıyla elinizden hiç düşürmek istemeyeceğiniz KOBO Clara HD E-Kitap Okuma Cihazı'na buraya tıklayarak ulaşabilir, markanın diğer ürünlerini de D&R üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz.

EN SEVDİĞİ KİTABI HUZUR İÇERİSİNDE OKUYABİLECEĞİ VAKİTLER YARATIN

Annenizi, teknolojinin hayatı kolaylaştıran ve sorumluluklarımızı azaltıp bize vakit kazandıran sihirli yönüyle mutlu etmeye ne dersiniz? Bu fikri sevdiyseniz Xiaomi Mi Vacuum Mop Essential Süpürge ile tanışmaya da hazır olun. Robot süpürge pratikliğine yepyeni bir boyut kazandıran ürün, su hazneli tasarımı sayesinde evinizi hem süpürüp hem silebiliyor. Yüksek emiş gücü ve üçlü filtreleme sistemi, halılardaki tozu bile çekip içinde hapsediyor. Bir buçuk saatlik şarj kapasitesine sahip olan ve Mi Home mobil uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebilen ürün sayesinde anneler yerlerinden kalkmadan, hatta evde değilken bile temizliği hallediyor. Annelerin çok seveceği ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz .

HAYATLA ARASINDAKİ TÜM MESAFELERİ KALDIRIN

Teknolojinin ne kadar hızlı gelişebildiğine en açık şekilde tanık olduğumuz ürünlerden biri de akıllı cep telefonları. Annenize sevdiği herkese ulaşabilme fırsatı vermek, tüm dünyayı parmaklarının ucuna taşımak, ona daha pratik ve eğlenceli bir hayat sunabilmek için bu yıl Anneler Günü hediyesi tercihinizi Apple iPhone 11 64 GB Siyah Cep Telefonu modelinden yana kullanabilirsiniz. Geniş hafızası, güçlü kamera seçenekleri ve ekran çözünürlüğü sayesinde annenizin dilediği an en sevdiği diziyi izleyebilmesine, gönlünce fotoğraf ve video çekebilmesine, hatıralar biriktirmesine imkân tanıyabilirsiniz. Kolay kullanım sunan telefon modelini incelemek ve D&R güvencesiyle satın alabilmek için buraya tıklayabilirsiniz .