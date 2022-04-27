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    • Yaşam
    • 27.04.2022 09:37
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    • 27.04.2022 09:40
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    Motosikletle çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kaçtı! Saniye saniye kaydedildi

    İstanbul Bağcılar'da sokakta oynayan çocuğa yoldan geçen motosiklet çarptı. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, çocuk yolda metrelerce sürüklendi. Kazaya karışan motosikletli ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı.

    Motosikletle çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kaçtı

    Bağcılar'da çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.


    Kaza, 24 Nisan Pazar günü saat 15.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı.

    Çocuk metrelerce sürüklenerek yaralandı. Sürücü kaza sonrası durmadan yoluna devam etti. Sokakta bulunanlar hemen çocuğun yardımına koştu. Yerden kaldırılan çocuk, sokak sakinlerinden birisinin otomobiline bindirilerek hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



    Kaza anında sokakta olan Tuğrul Çevik, "Biz içeride çalışıyorduk, bir ses geldi çıktık baktık. Motosikletli çocuğa çarpmıştı. Çocuğu hemen arabaya bindirdik hastaneye götürüldü, durumu iyi şu anda. Motosikletli kaçtı" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Motosikletle çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kaçtı! Saniye saniye kaydedildi
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