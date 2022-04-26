7 sokak köpeğinin saldırısına 9 yaşındaki kızın babası isyan etti: Bir çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz!

Türkiye'nin gündemi, sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetti. Korkunç olay bu kez Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde meydana geldi. B.A (9), önceki gün evinin önünde oynarken vahşetle yüzleşti. 7 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve 12 yerinden ısırılan Özbek, çevredekilerin yardımıyla kurtulabildi. Vücuduna sayısız dikiş atılan talihsiz yavru, yaşadığı korku nedeniyle uzun süre kendine gelemedi. Özbek'in kangal köpeği yetiştiricisi olan babası İsmail Özbek isyan etti. Hayvanların sokaklarda beslenip başıboş bırakılmasını eleştiren baba Özbek, "Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor? Yeter artık, bu kaçıncı olay bir çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz? Benim de çiftliğimde 100 tane köpeğim var, neden kimseyi ısırmıyor?" diyerek duruma tepki gösterdi.

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