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    Doğumda hemşire doğumu geciktirmek için bebeği eliyle ittirmesi nedeniyle talihsiz yavru hayatını kaybetti

    Gülseren G., sancılandı. Ancak doktoru geç kaldı! Bu sırada hemşire bebeği eliyle ittirerek doğumu geciktirmeye çalıştı! Nefessiz kalan talihsiz yavru kurtarılamadı. Aile hukuk savaşı başlattı...

    Skandala gebe

    Korkunç olay, 2016'da İzmir'de yaşandı. Doğum sancısı tutan Gülseren G., soluğu özel hastanede aldı. Ancak doktor gelmeden doğum başladı. İddiaya göre ebe-hemşire N.G., saçı ve başı görünmesine rağmen, bebeği eliyle rahim içerisine itekleyerek doğumu geciktirmeye çalıştı! Kısa süre sonra Dr. O.G.T.'nin gelmesiyle doğum yapıldı. Ancak hemşirenin müdahalesi sonucu havasız kalan bebek 76 gün yoğun bakıma alındı. Kurtarılamadı. Gülseren ve Erhan G. çifti, sorumlular hakkında 4 bin TL maddi ve 800 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığını açıkladı! Kararı 6 yıl sonra bozan Yargıtay, olayın 3 kişilik bir bilirkişi ekibi tarafından araştırılmasını kararlaştırdı. Çiftin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, "Adaletin geç de olsa yerini bulacağını umuyoruz" açıklaması yaptı.

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