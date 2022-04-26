Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıldönümü anma törenleri kapsamında gençler 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve gençlerin katılımıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Conkbayırı'nda sona erdi. Kasapoğlu, "Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun gençlerimiz, milletimiz açısından hep diri olması gerekiyor. O ruh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle tüm milletleri buluşturan ruh. İşte o ruhu inanıyorum ki bu mukaddes emanetin sahibi gençlerimiz, ilelebet payidar kılacaklar. Bu yürekler, toplu atmaya devam edecek. Hiçbir kumpasa, oyuna, hiçbir tefrika girişimine geçit vermeyeceğiz" dedi. Yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale'de dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdı.