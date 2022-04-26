Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıldönümü anma törenleri kapsamında gençler 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve gençlerin katılımıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Conkbayırı'nda sona erdi. Kasapoğlu, "Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun gençlerimiz, milletimiz açısından hep diri olması gerekiyor. O ruh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle tüm milletleri buluşturan ruh. İşte o ruhu inanıyorum ki bu mukaddes emanetin sahibi gençlerimiz, ilelebet payidar kılacaklar. Bu yürekler, toplu atmaya devam edecek. Hiçbir kumpasa, oyuna, hiçbir tefrika girişimine geçit vermeyeceğiz" dedi. Yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale'de dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdı.
UÇAK SOKAĞA DÜŞTÜ
Bursa'da TC-UTT T2002JF model 2002 tipi eğitim uçağı, Yunuseli Havaalanı yakınında yerleşim yerine düştü. Bir binaya çarparak araçların üzerine düşen eğitim uçağında bulunan pilotlar Furkan Otkum ile Murat Avşar yaşamını yitirdi. Alev topuna dönen uçak mahalle sakinlerine büyük korku ve panik yaşattı. Uçağın düştüğü yerde kimsenin olmaması ve mahallede çocukların oynamaması mucize olarak değerlendirildi. İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu kamera görüntülerine yansıdı.
KURŞUN ADRES SORDU!
İstanbul Emirgan'da işadamı Mustafa Feridun Uzunyol'un lüks villası 5 Nisan gecesi kurşunlandı. İşadamı, soluğu karakolda aldı. Yapılan incelemede, saldırgan Yusuf S. yakalandı. İfadesinde şunları anlattı: Akrabam Gökhan A., işadamının golf hocasıydı. Aralarında alacak verecek meselesi vardı. Adresi yazıp bana verdi. Ben de saldırıyı gerçekleştirdim. Silahı da baraja attım!