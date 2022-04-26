Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıldönümü anma törenleri kapsamında gençler 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenledi

    Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıldönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenledi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan ekonomi haberleri...

    Gençler atalarının izinde

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve gençlerin katılımıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Conkbayırı'nda sona erdi. Kasapoğlu, "Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun gençlerimiz, milletimiz açısından hep diri olması gerekiyor. O ruh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle tüm milletleri buluşturan ruh. İşte o ruhu inanıyorum ki bu mukaddes emanetin sahibi gençlerimiz, ilelebet payidar kılacaklar. Bu yürekler, toplu atmaya devam edecek. Hiçbir kumpasa, oyuna, hiçbir tefrika girişimine geçit vermeyeceğiz" dedi. Yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale'de dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdı.



    UÇAK SOKAĞA DÜŞTÜ
    Bursa'da TC-UTT T2002JF model 2002 tipi eğitim uçağı, Yunuseli Havaalanı yakınında yerleşim yerine düştü. Bir binaya çarparak araçların üzerine düşen eğitim uçağında bulunan pilotlar Furkan Otkum ile Murat Avşar yaşamını yitirdi. Alev topuna dönen uçak mahalle sakinlerine büyük korku ve panik yaşattı. Uçağın düştüğü yerde kimsenin olmaması ve mahallede çocukların oynamaması mucize olarak değerlendirildi. İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu kamera görüntülerine yansıdı.



    KURŞUN ADRES SORDU!
    İstanbul Emirgan'da işadamı Mustafa Feridun Uzunyol'un lüks villası 5 Nisan gecesi kurşunlandı. İşadamı, soluğu karakolda aldı. Yapılan incelemede, saldırgan Yusuf S. yakalandı. İfadesinde şunları anlattı: Akrabam Gökhan A., işadamının golf hocasıydı. Aralarında alacak verecek meselesi vardı. Adresi yazıp bana verdi. Ben de saldırıyı gerçekleştirdim. Silahı da baraja attım!



        MURAT'INA ERDİ
        Ankara'da 1988 yılında doğan Murat, 6 aylıkken Fransız bir aileye evlatlık verildi. 15 yaşında, gerçeği öğrendi. Ailesini bulmak istedi. ATV'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına geldi. 34 yaşındaki gencin annesinin Menevşe, babasının ise Şahin olduğu tespit edildi. Menevşe Poyraz'ın Bursa'da yaşadığı, evli ve 3 çocuk annesi olduğu belirlendi. Yayına bağlanan anne Menevşe, "Oğlum seni hiç unutmadım. Çok özledim" dedi.



        TİKTOK TACİZ
        Fenomene atılan mesaj taciz sayılmadı! Şaşkına çeviren olay 1 Nisan'da İzmir'de yaşandı. TikTok fenomeni Büşra Yılmaz'a bir takipçisi 'Ayaklarına köle olabilir miyim?', 'Ayaklarının fotoğrafını atar mısın?' mesajı attı. Bunun üzerine Yılmaz, sanık A.M.K. hakkında dava açtı. Mahkeme, taciz yok diyerek sanığı serbest bırakınca, dosya istinafa taşındı. Mağdur fenomen, "Kadına yönelik şiddet, sosyal medya üzerinden de devam ediyor" diye dert yandı.



        55 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 55 milyon 292 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 64 bin 655'er lira, 4 bilenler 2 bin 552'şer lira, 3 bilenler 167'şer lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



            485 BİN DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 485 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 129'ar lira, 8 bilenler 261'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



            'BOSS'ANMA!
            Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun'a boşanma davası açtı. Kaprisli olduğunu anlattı. Eşi ise karşı atağa kalktı. Yalnız bırakıldığını söyleyip isteklerini sıraladı: 800 mılyon TL tazminat ve 250 bin TL yoksulluk nafakası.



            158659. ARIZA TEK RAKİBİ ELON MUSK
            İBB Başkanı İmamoğlu, İETT'yi CHP'li firmaya emanet etti. Otobüsleri hurdaya çevirdi. Son kaza Sarıyer'de meydana geldi. Şoför inip gidince araç 500 metre kendi başına ilerledi. 15 aracı biçti. Kaza sayısı 158 bin 659'a yükseldi.



                RAP DÜNYASI YASTA
                BETA lakaplı rapçi Berk Bayındır, Gültepe'deki rezidansın 8'inci katından yere çakıldı. Kurtarılamadı.



                MAVİ KUŞ ARTIK ONUN
                Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı.

                KAVALA'YA MÜEBBET
                Gezi Davası'nda karar açıklandı. Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hakim indirim yapmadı.

                SON 'DEVE'CE İLGİNÇ!
                Muğla'da Süperstar lakaplı Alev Y, kâr payı vaadiyle piyasayı dolandırdı. 80 milyon TL topladı. Yakalandı. 2 milyon TL'lik 3 devesi de yediemine yollandı.

                VAKA SAYISI 2 BİN 604
                Türkiye'de dün 134 bin 346 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi can verdi. Öte yandan önemli kararların açıklanacağı Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Az primle emeklilik imkanı
                Haberler Yaşam Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıldönümü anma törenleri kapsamında gençler 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenledi
                    SON DAKİKA