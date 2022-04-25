Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik kablolarından çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik kablolarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amacıyla Taksim Metrosu yolcu girişlerine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangını söndürmesiyle kapanan yolcu alımları tekrar açıldı.
YENİDEN MACRON
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu. 44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. 2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.
'KEPEZ'ELİK
Çanakkale Kepez Belediyesi'nde görevli Ali Şahin, iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Başkan Birol Arslan, Şahin'in ailesine yardım için kampanya düzenledi. Deve güreşleri ve esnaftan toplanan paralarla, gelir elde edildi. İddiaya göre ailenin sadece elektrik ve su faturası ödendi. CHP'li Kepez eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, "Toplanan paraları mangal partisinde yediler. Rahmetlinin sırtından pirim yaptılar" dedi.