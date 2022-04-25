Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik kablolarından çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu





'İNNA'NMIYORUZ!

Rus İnna Çapan, 20 yıl önce İstanbul Şişli'ye taşındı. MS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamaya başladı. Geçen yıl gittiği kafede ise F.Y isimli bir adamla tanıştı. İddiaya göre F.Y, Çapan'ı, "Paranı borsada çoğaltalım. 1 ay sonra çekersin" diyerek kandırdı! Elindeki 11 bin dolar yani 160 bin lirasını aldı! Aradan aylar geçmesine rağmen telefonlara çıkmayan F.Y, sırra kadem bastı! Talihsiz kadın, "7-8 kişiyi daha kandırmış. Paramı geri getirsin" diye ağladı.

YUNUS EMRE KAVAK