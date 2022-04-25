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    Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik kablolarından çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

    Taksim Metro İstasyonu'nda gece vakti elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine anında müdahale edildi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Metroda alevli gece

    Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik kablolarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amacıyla Taksim Metrosu yolcu girişlerine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangını söndürmesiyle kapanan yolcu alımları tekrar açıldı.



    YENİDEN MACRON
    Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu. 44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. 2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.



    'KEPEZ'ELİK
    Çanakkale Kepez Belediyesi'nde görevli Ali Şahin, iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Başkan Birol Arslan, Şahin'in ailesine yardım için kampanya düzenledi. Deve güreşleri ve esnaftan toplanan paralarla, gelir elde edildi. İddiaya göre ailenin sadece elektrik ve su faturası ödendi. CHP'li Kepez eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, "Toplanan paraları mangal partisinde yediler. Rahmetlinin sırtından pirim yaptılar" dedi.



        'İNNA'NMIYORUZ!
        Rus İnna Çapan, 20 yıl önce İstanbul Şişli'ye taşındı. MS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamaya başladı. Geçen yıl gittiği kafede ise F.Y isimli bir adamla tanıştı. İddiaya göre F.Y, Çapan'ı, "Paranı borsada çoğaltalım. 1 ay sonra çekersin" diyerek kandırdı! Elindeki 11 bin dolar yani 160 bin lirasını aldı! Aradan aylar geçmesine rağmen telefonlara çıkmayan F.Y, sırra kadem bastı! Talihsiz kadın, "7-8 kişiyi daha kandırmış. Paramı geri getirsin" diye ağladı.
        YUNUS EMRE KAVAK



        62 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 61 milyon 843 bin lira devretti. 5 bilenler 16 bin 175'er lira, 4 bilenler 643'er lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        1.2 MİLYON DEVRETTİ
        5 + 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 270 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 617'şer, 4+1 bilenler 450'şer, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



            YOK ARTIK
            Denizlili işadamı, SMA hastası Sare Uluçay'ın tedavisi için 5 milyon lira vereceğini açıkladı. Küçük kız umutlandı. Fakat banka hesabına sadece 5 bin TL yatırıldı. İşadamının savunması ise çok tuhaftı: Eski parayla karıştırmışım!



            FOTO ŞOK!
            İşadamı Selim Uslu, Duygu U. ile eğlendi! Cinsel içerikli görüntüleri çekildi. Cansev Y. adlı kadın fotoğrafları ele geçirdi. Eşi Arzu Uslu'ya gönderdi. Şantajla 50 bin TL'yi alınca enselendi.

            VAKA SAYISI 2 BİN 277
            Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 253 Covid-19 testi yapıldı. 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 947 oldu.

            KAH'VAN'TI
            CNN International, Van kahvaltısını ekrana taşıdı. Şehri, Kahvaltı Başkenti diye tanıttı.

            KAYISI 100 TL
            Mersin'de örtü altında yetiştirilen sezonun ilk kayısı hasadı yapıldı. 100 TL'den kapışıldı.

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