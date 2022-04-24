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    • Yaşam
    • 25.04.2022 06:14
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    • 25.04.2022 06:14
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    Adana'da gece yarısı dehşet! 9’uncu kattan cipin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

    Son dakika haberi! Adana’da ortaokul öğrencisi E.S.K. (12), anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9’uncu katındaki balkonundan park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Gece yarısı dehşet! 9’uncu kattan düştü

    Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9'uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı.

    Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü. Gürültüye uyanan E.S.K.'nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü.




    Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



        Ekipler, E.S.K.'nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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