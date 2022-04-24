Adana'da gece yarısı dehşet! 9’uncu kattan cipin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9'uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı.
Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü. Gürültüye uyanan E.S.K.'nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü.
Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.