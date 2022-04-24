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    • Yaşam
    • 25.04.2022 00:31
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    • 25.04.2022 00:38
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    Diyarbakır'da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı!

    Diyarbakır’ın Lice ilçesinde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden hastanın yakınları, hastaneye gelerek olay çıkardı. Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı deldi. Olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.

    Ölen hasta yakınları hastaneyi karıştırdı!

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden hastanın yakınları, hastaneye gelerek olay çıkardı.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI
    Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesi'nde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden ismi öğrenilemeyen hastanın yakınları, iddiaya göre akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı.

    Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı.

    POLİSİN SİLAHI ATEŞ ALDI
    Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı.

    Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.

    Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı!
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