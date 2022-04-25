Sanat eğitimi bölümünü bitirip doktora için ABD'ye giden Sena Karataş Öztürk'ten gurur veren tablo





Tablosa, Paris'teki Eyfel Kulesi, İtalya'daki Pisa Kulesi ve İstanbul'daki Galata Kulesi gibi yapılardan esinlenen Sena Karataş Öztürk, 'Görsel Sanatlarda Mükemmellik ve Başarı' ödülünü aldı. Ödülünü, okuldaki hocasının elinden teslim eden Öztürk'ün tablosunun üniversitenin onur koleksiyonunda 1 yıl boyunca sergileneceği açıklandı. Sanat öğrencisi Öztürk, törende büyük mutluluk yaşadığını anlattı. "Böyle bir başarıyla ülkemden söz ettirmek gurur verici" ifadesini kullandı.

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