Sahur vakti yangın! Yaşlı kadın zor kurtuldu

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Kapuz Caddesi Deniz Evler Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökçen Ş. isimli yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Davlumbazın elektrik kontağından çıkan yangın mutfak dolabına sıçradı.





İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yangın büyümeden söndürüldü. Yaşlı kadın ise polis ve bekçilerin yardımıyla sokağa çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ekiplerin söndürme sonrası soğutma çalışması yaptığı yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Sahur vakti yangın paniğiyle sokağa çıkan bina sakinleri ise kısa süreli şok yaşadı.