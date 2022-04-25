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    • Yaşam
    • 25.04.2022 09:00
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    • 25.04.2022 09:04
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    Anneler Günü ne zaman 2022? 🌺Anneler Günü hangi gün kutlanacak? En güzel ve anlamlı, unutulmaz Anneler Günü hediyesi!

    Gün içerisinde sıklıkla Anneler Günü ne zaman 2022 sorusunun yanıtı araştırılıyor. En anlamlı günlerden biri olan ve tüm dünyada her sene kutlanan bu özel günde bizleri dünyaya getiren annelerimize teşekkür ediliyor. Sadece bir gün değil her gün annelerin kıymeti bilinmeli, "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözü unutulmamalıdır? Peki Anneler Günü hangi gün kutlanacak? En güzel ve anlamlı, unutulmaz Anneler Günü hediyesi ne alınır?

    takvim.com.tr
    Anneler Günü ne zaman 2022?

    Anneler Günü ne zaman 2022? 🌺Anneler Günü hangi gün kutlanacak? En güzel ve anlamlı, unutulmaz Anneler Günü hediyesi ne alınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Nisan ayının son haftası yaşanırken yaklaşan özel ve önemli günler araştırma konusu oldu ve bu noktada Anneler Günü'nün 2022 yılında hangi tarihe denk geldiği merak edildi, bir yandan da hediye alternatifleri araştırılıyor. İşte tüm bilgiler...

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanacak.

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

    Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

    Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

        Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

        ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

        ÇİÇEK
        Çiçek anneleri en çok mutlu eden klasik hediyelerden biridir. Corona virüs salgınından dolayı annesinin yanına gidemeyenler online olarak çiçek siparişi vererek annelerine sürpriz yapıp onu çok mutlu edebilirler.

        BAHÇE MALZEMELERİ
        Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.

        KÜÇÜK EV ALETLERİ
        Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.

        NOSTALJİK ÜRÜNLER
        Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.
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        Haberler Yaşam Anneler Günü ne zaman 2022? 🌺Anneler Günü hangi gün kutlanacak? En güzel ve anlamlı, unutulmaz Anneler Günü hediyesi!
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