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    • Yaşam
    • 25.04.2022 20:46
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    • 25.04.2022 20:46
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    Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde feci kaza! Otomobil devrildi: 5'i çocuk 9 kişi yaralı

    Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki otomobilin devrilmesi sonucu araçta bulunan 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

    Sivas’ta otomobil devrildi: 9 yaralı

    Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

    Hüseyin D. yönetimindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada sürücü ile araçta bulunan Döndü Dündar, Münire Dündar, Hüseyin Dündar, İsmet Dündar, Afra Su Dündar, Gülpembe Kale, Yurdagül Seher Kale ve Zümra Miraç Kale yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde feci kaza! Otomobil devrildi: 5'i çocuk 9 kişi yaralı
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