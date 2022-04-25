Çanakkale’de 57. Alay Vefa Yürüyüşü!

Kasapoğlu, "Gençlerimizin tarih bilincini, vefa duygusunu diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz ve bu gece gençlerimizle Çanakkale'deki kamp alanımızda buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan'ın ruhuna uygun bir buluşmayı da gerçekleştiriyoruz. Az önce sahur ikramımızı gençlerle birlikte paylaştık. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Hakikaten ecdadımızın bize emanetini hem güçlü bir şekilde yarınlara taşıma adına onun bilinci ile yaşamaya gençlerimiz ile birlikte devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Çanakkale'nin tüm kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum" diye konuştu.