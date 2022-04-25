Ünlü iş insanı Selim Uslu ve eşine otel odasında çekilen müstehcen görüntüler üzerinden şantaj

'100 BİN LİRA AZ BİLE'

Selim Uslu'dan da para isteyen şantajcı, istediğini elde edemedi. Uslu'ya, '100 bin lira versen de az. Bu fotoğrafların değeri daha fazla' şeklinde mesaj gelince iş adamı olayla ilgili şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selim Uslu'nun eşi olan Arzu Uslu, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Genç kadının kendisine sosyal medya hesabından mesaj atarak 'Elimde ilgileneceğin fotoğraflar ve video var' dediğini, para istediğini, 3 ay kadar sonra tekrar mesaj atarak para istemeye devam ettiğini ifade etti.