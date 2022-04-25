Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.04.2022 10:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 10:16
    ABONE OL

    Son dakika: Adana'da kan donduran olay! Kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu

    Adana’da Seyhan Nehri kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler kafatası ve insan bedeni parçaları buldu. Bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Korkunç olay! Nehir kıyısında kafatası parçaları bulundu!

    Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Seyhan Nehri kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu.

    Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı.

    Yapılan incelemede kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu. Bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Yaşam Son dakika: Adana'da kan donduran olay! Kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu
        SON DAKİKA