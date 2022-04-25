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    • Yaşam
    • 25.04.2022 09:04
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    • 25.04.2022 09:23
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    Metrobüste kadın yolcu ile tartışan şahıstan kan donduran sözler: Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

    İstanbul Beylikdüzü'nde, erkek yolcu metrobüs için yer verme nedeni ile tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" diyerek tehditler savurdu. Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

    Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yaşandı. İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcu ile yer verme nedeni ile tartışmaya başladı.

    Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti. Erkek yolcu tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi.



    Kadının, "Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi.

    Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Metrobüste kadın yolcu ile tartışan şahıstan kan donduran sözler: Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
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