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    • Yaşam
    • 25.04.2022 16:53
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    • 25.04.2022 16:53
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    Cezası 120 bin TL! Kum zambakları koparılarak yakıldı

    Antalya’da koparana 80-120 bin TL arasında cezası bulunan kum zambakları kimliği belirsiz kişilerce koparılarak, yakıldığı iddia edildi.

    Cezası 120 bin TL! Kum zambakları koparılarak yakıldı

    Antalya'nın Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesinde bulunan kum zambakları kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılarak, yakıldı. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında bulunan ve bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambaklarının koparanlara ise 80 ile 120 bin TL aralığında para cezası uygulanıyor.

    Sahilde caretta ceratta ve kum zambakları için yıllardır gönüllü olarak nöbet tutan Güldane Şahin, koparılan kum zambaklarını cep telefonu ile kaydederek, yetkililere ihbarda bulundu. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.
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    Haberler Yaşam Cezası 120 bin TL! Kum zambakları koparılarak yakıldı
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