9 yaşında lösemiye yakalanan Hasan Ali'ye aranan ilik nakli Ağabeyi Muhammet Ali'den geldi

Lösemi hastası çocuk, abisinden yapılan ilik nakliyle hayata sarıldı... Iğdır'da yaşayan 9 yaşındaki Hasan Ali Öztürk geçtiğimiz yıl rahatsızlandı. Kontrollerde lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. Ağır kemoterapi gören Hasan Ali'nin iyileşmesi için ilik nakli olması şarttı. Bunun üzerine aile, oğullarının tedavisi için soluğu İstanbul'da aldı. Hemen ilik nakli için araştırmalara başlandı.
TABURCU BİLE OLDU...
Bu sırada Hasan'la 16 yaşındaki ağabeyi Muhammet Ali'nin dokuları uyumlu çıktı. 1 Aralık'ta yapılan nakille hızla iyileşmeye başlayan Hasan Ali, önceki gün hastaneden çıktı. Baba Veli Öztürk "Hasan'ın hastalığını öğrendiğimizde en küçük bebeğimiz daha 2 aylıktı. Ablama bıraktığımız bebeğimizi 5.5 aydır görmüyoruz. Oğlum iyileştikten sonra normal hayatımıza dönmek istiyoruz" açıklaması yaptı.
(Dilan KAYA)