1974 yılından bu yana ilk defa yaşandı! Doktor gelmediği için ebe bebeği annenin rahmine geri itip orada tuttu

'1974'TEN BU YANA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI'

O.G.T.'nin göbek kordonundaki baskıyı rahatlatmak için epiyotomi yaptığını, kristaller manevrası ile bebeğin doğumunu gerçekleştirdiğini anlattığı kararda vurgulandı. Kararda O.G.T.'nin ebelerin doğumları gerçekleştirebildiğini söylediği de ifade edildi. Kararda, doktorun bu olaydan ebenin zaten multipar olan anne Gülseren'in doğumunu gerçekleştirmesi gerektiğini söylediğine dikkat çekilerek, "Bebeğin çıkışını eliyle ittirip, üstelik prolabe olan göbek kordonunu göre engellememesi gerekirdi. 1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı. Yaşatılan bu olaydan dolayı çok üzgünüm" ifadeleri de yer aldı. Adli tıp ve yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarının da bu hususlar konusunda bir değerlendirme bulunmadığına dikkat çekildi. İlgili raporlarda doktorun ve ebenin doğumdaki rolü, doktorun doğumun başından itibaren ameliyathanede olması gerekip gerekmediği, erken müdahale olsaydı; bebeğin kurtarılıp, kurtarılamayacağı gibi durumlar tartışılmamakla birlikte, söz konusu raporun davacıların itirazlarını da karşılar mahiyette olmadığı da belirtildi.