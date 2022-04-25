1974 yılından bu yana ilk defa yaşandı! Doktor gelmediği için ebe bebeği annenin rahmine geri itip orada tuttu

Polis memuru Erhan G., 12 Şubat 2016'da eşi Gülseren G.'nin doğum sancılarının başlaması ile doktoru O.G.T.'yi telefonla aradı. Doktorun gelmelerini söylemesi ile çift, doğum için özel hastaneye gitti. Doktor gelmeden hastanede doğum başladı. İddiaya göre, ebe-hemşire N.G., doktor henüz ameliyathaneye gelmediği gerekçesiyle saçı ve başı görünmesine rağmen, bebeği eliyle iterek rahim içerisine soktu. Daha sonra da tampon yaparak bebeğin rahimden çıkmasını engelledi. Doktor O.G.T.'nin gelmesi ile de doğum gerçekleşti. Ancak, başından içeri itilmesi ve tampon yapılması nedeniyle havasız kaldığı öne sürülen bebek, yoğun bakıma alındı. Çift sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, Burak bebek 76 günlükken hayatını kaybetti.
'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI
Erhan-Gülseren G. çiftinin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, suç duyurusu dilekçesinde, "Anne, doktoru beklemeden doğumu yaptırmasını istemesine ve bebeğin bu şekilde zarar göreceğini söylemesine rağmen ebe-hemşire, anneyi tersleyerek eylemine devam etmiştir. Bebek uzunca bir süre bu şekilde kalmış ve doktorun gelmesi beklenmiştir. Doktorun gelmesi ile bebeğin başı serbest bırakılmış ve doğum gerçekleşmiştir. Ancak bebek tampon yapılması ve başından içeri itilmesi nedeni ile havasız kalmıştır. Bebeğin yoğun bakımda tutulduğu hastaneden alınan raporda, beyin hücrelerinin yüzde 95 oranında hasar gördüğü belirtilmektedir" ifadeleri yer aldı. Olayı soruşturan savcı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
YARGITAY 6 YIL SONRA KARARI BOZDU
Kararın ardından avukat Akyüz, İzmir 6'ncı Tüketici Mahkemesi'ne başvuru yaparak müvekkillerinin maddi ve manevi yönden zarara uğradıklarını belirterek, 4 bin TL maddi ve 800 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı bilimsel raporu inceleyen mahkeme, 27 Kasım 2018'de hastane personeli ile doktorlara kusur yüklenemeyeceğine hükmederek, davanın reddine karar verdi. Akyüz, karara itiraz edince dosya, istinaf mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, 6 Temmuz 2020'de verdiği kararla, ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasal düzenlemelere uygun olduğuna hükmetti. Akyüz, bu karara da itiraz edince, dosya Yargıtay'a gitti.