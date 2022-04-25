17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti! Yürek yakan sosyal medya paylaşımı: Ramazan Bayramı için elbise alacağım

Kaza, 23 Nisan günü saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla mevkii yan yolda meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan Ali Nadir Şengül'ün kullandığı 41 AJG 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 FOT 54 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilin sürücüsü hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine bir süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü Ali Nadir Şengül, ambulansa bindirildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi edinilirken 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.