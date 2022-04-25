17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti! Yürek yakan sosyal medya paylaşımı: Ramazan Bayramı için elbise alacağım

'KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ'

Beyzanur Sertkaya'nın amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek "İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin" dedi.

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