2 yaşındaki Doruk, minibüsün altında can verdi





Kazanın ardından Doruk Dikbaş'ın yakını olduğu belirtilen bir genç, çocuğun minibüsün altında kaldığını görünce koluyla minibüsün arka camına vurup patlatarak minibüsün durmasını sağladı. Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.