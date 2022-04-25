Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka hayatını kaybetti

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka'nın 119 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka'da doğan Tanaka'nın, yaşadığı bakım evinden transfer edildiği ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan'da yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği açıklandı.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ise Tanaka'nın ölümünün ardından Japonya'nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu.