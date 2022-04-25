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    • Yaşam
    • 25.04.2022 11:41
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    • 25.04.2022 11:55
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    Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka hayatını kaybetti

    Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti. Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.

    Tanaka’dan acı haber! 120’yi göremedi

    Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka'nın 119 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.



    2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka'da doğan Tanaka'nın, yaşadığı bakım evinden transfer edildiği ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan'da yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği açıklandı.



    Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ise Tanaka'nın ölümünün ardından Japonya'nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu.



        Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınacak isim ise ilerleyen günlerde netleşecek.



        Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka'nın, çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi sevdiği biliniyordu.

        Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.
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