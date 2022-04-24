Türkiye’nin kenetlendiği kök hücre kampanyasından güzel haber geldi

Lösemi hastası küçük kız, hastalara umut olmayı başardı... İzmir'de yaşayan Öykü Arin Yazıcı, 2018'de lösemiye yakalandı. İyileşme, kök hücre nakline bağlıydı. Bunun için 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başladı. Ancak uygun bağışçı çıkmayınca, babası Çağdaş Yazıcı'dan nakil yapılan Öykü hastalığı atlattı.

BAŞKASINA CAN OLDULAR

Bağışlanan binlerce kök hücre, başka hastaları hayata bağladı. Kampanyaya 4 yıl önce destek veren Umut Özer, kısa süre önce yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı ile eşleştiğinin haberini aldı.

Bir diğer kahraman da İzmirli psikolog Burcu Altıntaş'dı. Genç kadın "2021 mayıs ayında dönüş oldu. Hasta İtalya'daymış. Bunun bir kahramanlık olduğunu düşünmüyorum" diyerek mutluluğunu anlattı.

Öykü için donör olan itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, yakın zamanda lenf kanseri bir çocuğu hayata bağlayacak...