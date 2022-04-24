İzmir Gaziemir'deki yemek zehirlenmesi olayında soru işaretleri giderilemedi

Türkiye, talihsiz çocuğun ölümüyle sarsıldı. Annenin sözleri, yürek yaktı... Acı olay, 13 Nisan'da İzmir Gaziaemir'de yaşandı. Hollanda'da yaşayan Cihan- Hasret Mercankaya çifti, tatil için geldikleri ülkelerinde hayatlarının acısını yaşadı. Bir AVM'de yedikleri yemekten sonra çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) rahatsızlandı. 17 Nisan'da durumu ağırlaşan Melisa kurtarılamadı. Ön otopsi raporunda, ölüm sebebi olarak 'belirsiz' yazıldı.

LÜTFEN YARDIM EDİN...

4 yaşındaki Ege'nin ise durumunun ciddi olduğu açıklandı. Acılı anne Hasret Yalçınyaka'nın sözleri yürek yaktı: Meme kanseriyim. Kontrol için İzmir'e gitmiştik. Ben patlıcan, çocuklar ise sulu köfte yedi. Ece, bütün yemeğini bitirdi. Sonrasında çocuklarım ve ben çok rahatsızlandık. 5 gün boyunca acile gittim. Doktorlar her seferinde 'bir şey yok' dedi. Ege, yoğun bakımda. Kalbi durabilir diyorlar. Sağlık Bakanım, lütfen yardım edin. Bu çocuğum kurtulsun. Ne olur çocuğumu kurtarın. Bu da ölmesin. Dayanamam...

BU ACININ TARİFİ YOK...

Baba Cihan Mercankaya "Ön otopsi raporunda ölümü hala belirsiz. Detaylı otopsi ise 2 ila 4 ay arasında sürebiliyormuş" dedi.

YEMEK Mİ ZEHİRLEDİ?

Olayın üzerinden bir hafta geçtiği için yemeklerden numune alınamadı. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin işletmeden su örneği aldığı ve sonucunun beklendiği vurgulandı.