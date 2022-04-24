Bodrum'da 800 kişiyi dolandıran 5 kişi yakalandı (Yaşam haberleri)

Bodrum'da 800 kişiden kar payı vaadiyle 80 milyon lira para topladığı ileri sürülen emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y. ve annesi Mesude Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Lüks yaşantısı nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenilen Alev Y'nin emniyetteki sorgulamasına başlandı. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte ise firma, vatandaşlara herhangi bir para vermedi.

CARETTALAR YETİM KALDI

İngiliz June Haimoff, 1975'te Muğla Ortaca'ya geldi. 9 sene sonra da çok beğendiği Dalyan'a yerleşti. Caretta carettaların korunması için sayısız projeye destek verdi. 2009'da Türk vatandaşı olup, 'Haziran' ismini alan June'nin hayatı belgesellere çekildi. "Bir gece kumsalda bir deniz kaplumbağası gördüm. O gece her şey değişti" diyen June, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FENA BİLLENDİLER!

Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Bill Gates'in tartışması gündemi salladı! Gates, Musk'ı elinde tuttuğu Tesla hisselerini satmakla tehdit edince ortalık karıştı! İkilinin konuşması, internete de sızdı! Bunun üzerine Musk, Gates ile ilgili bir caps paylaştı. Görüntüde göbeği olan Gates'i hamile kadın emojisiyle yan yana kullandı!

SAADET BİTTİ!

İran'da saadet zinciri kuran bir çete, lüks yaşam vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiyi, 1 milyar dolar dolandırdı. Lideri İran'da tutuklandı. Bazı üyeleri ise Interpol tarafından aranmaya başlandı. Türkiye'de de çok sayıda şebeke üyesinin olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine avukat Maşallah Maral, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şu duyurusunda bulundu. Şebekenin lüks araçlar, destelerce dolarla çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri davaya delil olarak sunuldu. Mağdurların; lüks partiler, pahalı saat ve hediyeler, lüks yemekler ile kandırıldığı öğrenildi.

OK GİBİ SAPLANDI

İstanbul'da kontrolden çıkan 34 BG 605 plakalı lüks otomobil, önünde seyreden TIR'a olanca hızıyla çarptı. Kasanın altında sıkışan araç uzun süre sürüklenip parçalandı. Arabada bulunan 17 yaşındaki Öykü Koçali kurtarılamadı.

KANYONDA FECİ SON

Antalya Köprülü Kanyon'da rehber Şerafettin Kanmaz, 18 bin lira cezayı duyunca kaçmak istedi. Suya atlayıp gitti. Boğularak can verdi.

BİR SİĞİL ÖLDÜRDÜ

Beşiktaş'ta polis Vedat Tuğrul, siğil aldırmak istedi. Fenalaşıp can verdi. Savcı "Takipsizlik" dedi.

LADESİ YUTMUŞ!

Bolu'da uzun süredir solunum güçlüğü çeken hasta ameliyata alındı. Akciğerinden 5 yıl önce yuttuğu lades kemiği çıkarıldı.

CAN KURTARAN

Erzurum'da Ahmet Ceylan, 6. kattan düşen Azra Alpsoy'u (5) havada yakaladı. Elinden sıyrılan küçük kız dizine çarptı. Fakat hızı kesildiği için hayatta kaldı.

MERMER KAFA

Antalya'da evlatlık verilen M.Y, öz babası Fuat Saral'dan para istedi Alamayınca mermerle vurup katletti.

BÜYÜK KONUŞTU

Yalova'da 'Beni kimse kandıramaz' diyen Gülay Korkusuz, arkadaşının hesabındaki linke tıkladı. 27 bin lira kaptırdı.

BOSNA'DA SARSINTI

Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Makedonya ve Üsküp'te de hissedildi.

TERÖRE PENÇE!

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün Özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekat bölgelerindeki 50 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe- Kilit ve Pençe -Şimşek operasyonlarında ise toplam 54 PKK'lı terörist öldürüldü.

VEFAT SAYISI 16'YA DÜŞTÜ

Türkiye'de dün 137 bin 853 Covid-19 testi yapıldı. 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.

54 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca, 54 milyon 346 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 188 bin 615'er lira, 4 bilenler 2 bin 886'şar lira, 3 bilenler 165'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.