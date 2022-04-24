Ortaköy'de akılalmaz kaza! Pedalları karıştırdı aşağıya uçtu





"GERÇEKTEN OYUN PARESİ GİBİ OLMUŞ, ÇOK ŞAŞIRDIK"

Kazayla ilgili konuşan Berkhan Oğulcan Tatlı, "Ben kaza yaşandıktan sonra geldim. İtfaiye, ambulans epey bir kişi vardı. Ondan sonra baktım sanırım hanımefendinin kafası dalgın olduğundan otomatik olan araçta vitesi geride unutmuş. Park ederken gaza da basınca aşağıya uçmuş. Hanımefendiyi gördük iyiydi, ekip otosundaydı. Ön kapı açılmayınca arka kapıdan çıkmış. Buraya vinç gelecek aracı alacaklar, çünkü arka taraftan çıkartamazlar. Açıkçası ilk görünce hani oyunlarda arabalar uçar savrulur ya, gerçekten bir oyun karesi gibi olmuş. Çok enteresan, şaşırdık" dedi. Askıda kalan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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