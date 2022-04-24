Motosikletli tek tekerle dehşet saçtı!

İstanbul'da Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü, motosikletiyle magandalık yaptı.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelrn olayda otosikletin tek tekerini havaya kaldırarak seyahat eden sürücü, trafiği tehlikeye attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiç sayan sürücünün o anları, arkadan gelen bir kişi tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, Barbaros Caddesi üzerinde motosikleti ile giden sürücünün bir anda ön tekerini havaya kaldırması ve o şekilde gitmeye çalışması görülüyor.