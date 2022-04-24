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    • Yaşam
    • 24.04.2022 11:35
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    • 24.04.2022 11:35
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    Motosikletli tek tekerle dehşet saçtı!

    Beşiktaş'ta motosikleti ile tek teker üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücünün diğer sürücülerin ve kendisinin canını hiçe saydığı anlar kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra tehlikenin boyutunu daha da artırarak tek bacağını koltuğu koyarak gitmeye çalıştı.

    Motosikletli tek tekerle dehşet saçtı!

    İstanbul'da Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü, motosikletiyle magandalık yaptı.

    Geçtiğimiz günlerde meydana gelrn olayda otosikletin tek tekerini havaya kaldırarak seyahat eden sürücü, trafiği tehlikeye attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiç sayan sürücünün o anları, arkadan gelen bir kişi tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, Barbaros Caddesi üzerinde motosikleti ile giden sürücünün bir anda ön tekerini havaya kaldırması ve o şekilde gitmeye çalışması görülüyor.

        Motosiklet sürücüsü bir süre sonra tehlikenin boyutunu daha da artırarak tek bacağını koltuğu koyarak gitmeye çalışıyor. Bir kişi o anları ise sosyal medyadan yayınladı.
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        Haberler Yaşam Motosikletli tek tekerle dehşet saçtı!
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