Motosikletli tek tekerle dehşet saçtı!

Geçtiğimiz günlerde meydana gelrn olayda otosikletin tek tekerini havaya kaldırarak seyahat eden sürücü, trafiği tehlikeye attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiç sayan sürücünün o anları, arkadan gelen bir kişi tarafından kaydedildi.