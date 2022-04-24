Kadınların fotoğrafını çeken sapığı esnaflar dövdü! "Çay ısmarlamak istedim"

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Hamza K. isimli bir şahıs, cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti. Kadınların yanına yaklaşan şahıs sözle taciz etmeye başladı.