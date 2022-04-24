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    • Yaşam
    • 24.04.2022 22:56
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    • 24.04.2022 23:06
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    İstanbul Sultangazi'de hırsızlar duvarı delip dükkana girdiler! 450 bin TL'lik malzemeyi çaldılar

    İstanbul Sultangazi'de bir telefon dükkanının duvarını delen hırsızlar içeriye gelerek dükkanda bulunan malzemeleri çaldılar. Toplamda 450 bin TL'lik ürün çaldıkları anlaşılan hırsızlar için emniyet güçleri harekete geçerek 1 kişiyi tutukladı.

    Duvarı delen hırsızlar 450 bin TL’lik ürün çaldı

    Sultangazi'de duvarı delerek bir telefon mağazasına giren hırsızlar, kasadaki 450 bin liralık cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

    Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304. Sokak'ta 1 Nisan günü N.A.A'ye ait cep telefonu mağazasının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, çelik kasadaki maddi değeri 450 bin TL olan cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı.

    Şüphelilerin mağaza duvarını delip içeriye girmeleri ve kasayı boşaltmaları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        Hırsızlık olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        Yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar 20 Nisan günü Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 76 bin 200 TL ve kasa açmaya yarayan aletler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. ise serbest bırakıldı.
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        Haberler Yaşam İstanbul Sultangazi'de hırsızlar duvarı delip dükkana girdiler! 450 bin TL'lik malzemeyi çaldılar
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