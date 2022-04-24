İstanbul Sultangazi'de hırsızlar duvarı delip dükkana girdiler! 450 bin TL'lik malzemeyi çaldılar

Sultangazi'de duvarı delerek bir telefon mağazasına giren hırsızlar, kasadaki 450 bin liralık cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304. Sokak'ta 1 Nisan günü N.A.A'ye ait cep telefonu mağazasının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, çelik kasadaki maddi değeri 450 bin TL olan cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı.
Şüphelilerin mağaza duvarını delip içeriye girmeleri ve kasayı boşaltmaları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.