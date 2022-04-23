Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.04.2022 10:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2022 11:00
    ABONE OL

    Ümraniye Şile Otoyolu'nda korkunç kaza! Kamyon sürücüsü aracından indi arkadan gelen araç çarptı

    Ümraniye'de Şile Otoyolu'nda kullandığı kamyonun arıza vermesi sonucu emniyet şeridine yanaştıktan sonra aracından inen sürücüye, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

    İHA
    Korkunç kaza! Emniyet şeridinde kanlar içinde kaldı

    Kaza, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan 34 SGD 82 plakalı kamyon sürücüsü Serkan Sönmez, kullandığı aracın arıza yapması sonucu emniyet şeridinde durduktan sonra aracından indi.

    Aracıyla ilgilendiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 34 HP 0681 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü, kamyon şoförü Serkan Sönmez'e çarptı.

    Çarpma sonucu metrelerce savrulan kamyon sürücüsü Sönmez ağır yaralandı.

        Kaza sonucu kamyon sürücüsü Sönmez'e çarpan 34 HP 0681 plakalı Audi marka otomobilde maddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Sönmez'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

        Yaşanan olay sonrası polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya sebep olan sürücü polis merkezine götürüldü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Yaşam Ümraniye Şile Otoyolu'nda korkunç kaza! Kamyon sürücüsü aracından indi arkadan gelen araç çarptı
            SON DAKİKA