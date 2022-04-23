81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işlemi başladı

Bir nevi pilot dönem olarak gördüğümüz bu dönemin ardından, inşallah bu tanıtım programından sonra bu sayının hızla artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılması ve hizmet sayısının artırılmasını da sağlamayı umuyoruz" dedi.

"3.5 MİLYON KADIN KADES İNDİRDİ"

Soylu, 'sıfır mola' şiarıyla başladıkları yolda teknolojik hamleler sayesinde de özellikle kadına yönelik şiddette önemli bir mesafe kat ettiklerini aktardı. Soylu, "Artık modern devletin şifrelerinden biri 'sıfır mola' dır. İçişleri Bakanlığı olarak tam da bu mottoyu benimsemiş durumdayız. Mesela 'terörle mücadelede sıfır mola' dedik.