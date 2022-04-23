THY’den 23 Nisan sürprizi: 46 çocuk uçakla tanıştı

- Yaşam
- 23.04.2022 10:52
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- 23.04.2022 10:52
Öğrenciler, derste çizdikleri havacılık temalı resimleri ise uçuş ekibine hediye etti. Kaptan pilotun uçakta bulunan çocuklar için yaptığı özel anonsta ise "Yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklar, kanatlarınız hep açık ve hayalleriniz daima yükseklerde olsun" mesajı verildi.
ÇOCUKLARA ÖZEL HEDİYE
Havalimanında geçirdikleri bir günde havalimanı kulesinden yer hizmetlerine kadar pek çok noktada THY çalışanları ile havacılığı deneyimleyen çocukların daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ni gezerek eğlenceli bir gün geçirdikleri ve THY tarafından çocuklara hediyeler verildiği dile getirildi.