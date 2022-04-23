THY’den 23 Nisan sürprizi: 46 çocuk uçakla tanıştı

ÇOCUKLARA ÖZEL HEDİYE

Havalimanında geçirdikleri bir günde havalimanı kulesinden yer hizmetlerine kadar pek çok noktada THY çalışanları ile havacılığı deneyimleyen çocukların daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ni gezerek eğlenceli bir gün geçirdikleri ve THY tarafından çocuklara hediyeler verildiği dile getirildi.

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