Erzurum'un konuştuğu kahramanlık! Altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuğu düşerken yakalamaya çalıştı hayatını kurtardı çapraz bağları koptu

"YAVRUMA DUA EDİN"

Yoğun bakım servisi önünde torunundan gelecek iyi bir haber bekleyen Ayser Alpsoy ise "Torunum, balkonda oynarken bisiklete binmek istemiş. Balkonda bisikletle bir o başa, bir bu başa gitmiş. O sırada annesi de diğer çocuğu uyutuyormuş. O arada binanın karşısındaki bir kişi torunumun görmüş ve bağırmaya başlamış.