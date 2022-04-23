Erzurum'un konuştuğu kahramanlık! Altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuğu düşerken yakalamaya çalıştı hayatını kurtardı çapraz bağları koptu

Olayı gören karşı apartmandaki bir kadın çığlıklar atarak sokaktan geçenlerin çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine gelen evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup ellerini açarak beklemeye başladı.
KÜÇÜK AZRA AHMET CEYLAN'IN BACAĞINA ÇARPIP YAVAŞLADI
Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan, küçük Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü.
YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra Alpsoy, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra Alpsoy, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.
CAN KURTARMAK İÇİN DİZİNİ FEDA ETTİ
Bir gün sonra ayağındaki şiddeti ağrılar nedeniyle hastaneye giden eden Ahmet Ceylan'ın sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi ve atel atılarak taburcu edildi. Ceylan, "İftara bir saat kala çalıştığım şirkete gelmiştim. Arabamı park ettiğim sırada çığlıklar, bağırtılar vardı. Kafamı uzatıp baktığımda herkes apartmanın üst katına doğru bakıyordu.