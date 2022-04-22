DÜNYA KİTAP GÜNÜ NE ZAMAN 2022? Kitap Günü'nde ölen yazarlar kimler? Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası kutlama programı, etkinlikler ve RESİMLİ MESAJLARI!

Dünya Kitap Günü ne zaman sorusu 23 Nisan'a az bir süre kala merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan bu gün Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun 1995'te aldığı kararla kutlanmaya başlandı. Dünya Kitap Günü'nde yazarlar, yayımcılar, kütüphaneciler ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kitap gönüllüleri kitapların hatırlanması için bir araya gelmektedir. Koronavirüs salgını nedeniyle UNESCO evlerde kalan insanları birleştirmek için geçtiğimiz yıl kitaplardan alıntılar ve şiirler paylaşmıştı. Peki bu yıl Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası kutlama programı nasıl olacak? DÜNYA KİTAP GÜNÜ NE ZAMAN 2022? Kitap Günü'nde ölen yazarlar kimler? İşte Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası kutlama programı, etkinlikler ve RESİMLİ MESAJLARI!