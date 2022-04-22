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    • Haberler
    • 22.04.2022 11:02
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    • 22.04.2022 11:05
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    DÜNYA KİTAP GÜNÜ NE ZAMAN 2022? Kitap Günü'nde ölen yazarlar kimler? Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası kutlama programı, etkinlikler ve RESİMLİ MESAJLARI!

    Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası kutlama programı araştırılıyor. Dünya Kitap Günü her yıl Nisan ayında 100’den fazla ülkede kutlanıyor. Kitap okumayı teşvik etmek amacıyla kutlanan bu özel gün ayrıca iki önemli yazarın ölüm tarihi olması nedeniyle de önemli. Peki DÜNYA KİTAP GÜNÜ NE ZAMAN 2022? Kitap gününde ölen yazarlar kimler? İşte Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası kutlama programı, etkinlikler ve RESİMLİ MESAJLARI!

    DÜNYA KİTAP GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Dünya Kitap Günü ne zaman sorusu 23 Nisan'a az bir süre kala merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan bu gün Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun 1995'te aldığı kararla kutlanmaya başlandı. Dünya Kitap Günü'nde yazarlar, yayımcılar, kütüphaneciler ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kitap gönüllüleri kitapların hatırlanması için bir araya gelmektedir. Koronavirüs salgını nedeniyle UNESCO evlerde kalan insanları birleştirmek için geçtiğimiz yıl kitaplardan alıntılar ve şiirler paylaşmıştı. Peki bu yıl Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası kutlama programı nasıl olacak? DÜNYA KİTAP GÜNÜ NE ZAMAN 2022? Kitap Günü'nde ölen yazarlar kimler? İşte Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası kutlama programı, etkinlikler ve RESİMLİ MESAJLARI!

    DÜNYA KİTAP GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

    Dünya Kitap Günü her yıl 23 Nisan'da kutlanmaktadır.

    KİTAP GÜNÜN'NDE HANGİ YAZARLAR ÖLDÜ?

    Miguel Cervantes ve William Shakespeare gibi iki önemli yazarın ölüm tarihi olması, 23 Nisan'ın seçilmesinde etkili oldu.

    DÜNYA KİTAP GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Bilgin unutmuş, kitap unutmamış.

    Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir. (Herrik)

    Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.

    Günümüzün gerçek üniversitesi zengin kütüphanelerdir.

    Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

    Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir, içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır. (La Bruyére)

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